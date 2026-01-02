PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Räder von fünf Autos entwendet

Moers (ots)

Unbekannte Personen haben am Donnerstagvormittag vom Gelände eines Autohauses an der Klever Straße von fünf Autos die Räder entwendet.

Beim Eintreffen der Polizei standen die fünf Autos auf Ziegelsteinen aufgebockt. Es fehlten jeweils alle vier Räder. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um Wagen der Marke Renault und Peugeot.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260101-1206

