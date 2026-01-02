Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wese - Zigarettenautomat gesprengt

Wesel (ots)

Zwei unbekannte Personen haben in der Silvester- bzw. Neujahrsnacht einen Zigarettenautomaten an der Gerhart-Hauptmann-Straße gesprengt.

Der Automat war an der Außenwand einer Garage befestigt. Gegen 01:00 Uhr (01.01.26) haben Anwohner einen lauten Knall gehört und am Automaten zwei dunkel gekleidete Personen gesehen.

Sie flüchteten in Richtung Dresdener Straße und Stettiner Straße.

Die Explosion war so groß, dass erheblicher Sachschaden am massiven Automaten entstanden ist.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/ 260101-0207

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell