PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wese - Zigarettenautomat gesprengt

Wesel (ots)

Zwei unbekannte Personen haben in der Silvester- bzw. Neujahrsnacht einen Zigarettenautomaten an der Gerhart-Hauptmann-Straße gesprengt.

Der Automat war an der Außenwand einer Garage befestigt. Gegen 01:00 Uhr (01.01.26) haben Anwohner einen lauten Knall gehört und am Automaten zwei dunkel gekleidete Personen gesehen.

Sie flüchteten in Richtung Dresdener Straße und Stettiner Straße.

Die Explosion war so groß, dass erheblicher Sachschaden am massiven Automaten entstanden ist.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/ 260101-0207

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:58

    POL-WES: Moers - Räder von fünf Autos entwendet

    Moers (ots) - Unbekannte Personen haben am Donnerstagvormittag vom Gelände eines Autohauses an der Klever Straße von fünf Autos die Räder entwendet. Beim Eintreffen der Polizei standen die fünf Autos auf Ziegelsteinen aufgebockt. Es fehlten jeweils alle vier Räder. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um Wagen der Marke Renault und Peugeot. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:01

    POL-WES: Moers - Zwei Polizeibeamte bei Unfall schwer verletzt

    Moers (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind heute Morgen gegen 03:30 Uhr eine 23-jährige Polizeibeamtin und ein 52-jähriger Polizeibeamter schwer verletzt worden. Die beiden Beamten waren mit einem Streifenwagen und unter Inanspruchnahme von Sonderrechten unterwegs zu einem Einbruchalarm. Sie fuhren aus der Innenstadt über die Kamper Straße in Fahrrichtung ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:47

    POL-WES: Kreis Wesel - Silvesternacht - Polizei zieht erste Bilanz

    Wesel (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel musste zum Jahreswechsel im Zeitraum vom 31.12.2025, 18:00 Uhr, bis 01.01.2026, 06:00 Uhr, insgesamt 97 Einsätze mit Silvesterbezug wahrnehmen. Die überwiegenden Einsatzanlässe waren Ruhestörungen, Streitigkeiten, Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen und randalierende Personen. In 26 Fällen wurde die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren