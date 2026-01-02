Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Diebstahl eines Pkw

Rheinberg (ots)

In der Zeit vom 29.12.2025, 20:45 Uhr, bis 30.12.2025, 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Pkw auf der Straße Rheindamm in Orsoy.

Der Pkw parkte dort auf einem privaten Stellplatz vor einem Wohnhaus. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Alfa Romeo Giulia mit dem amtlichen Kennzeichen DU-SC57.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 251230-1220

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell