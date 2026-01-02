Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei nimmt 32-jährigen Mann vorläufig fest

Alpen (ots)

Die Polizei konnte am 30.12.25 gegen 21:00 Uhr einen 32-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, in ein Haus am Issumer Weg eingebrochen zu sein. Ein Anwohner hatte der Polizei mitgeteilt, dass eine unbekannte Anzahl von Personen in ein Haus in Alpen einbrechen.

Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnte eine Person festgestellt werden, die versuchte durch den Garten des Hauses über ein angrenzendes Feld zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann vorläufig festnehmen. Dabei leistete die Person Widerstand, indem mehrere Schläge mit dem Ellenbogen in Richtung eines 49-jährigen Beamten getätigt wurden. Der Polizeibeamte verletzte sich durch den Widerstand leicht und war nicht mehr dienstfähig.

Bei der Person handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus Albanien, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei konnte anschließend vor Ort feststellen, dass vermutlich mehrere Täter mittels einer Leiter das Schlafzimmerfenster des Hauses angegangen sind. Sie schlugen anschließend die Scheibe des Schlafzimmerfensters ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve/Zweigstelle Moers wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

