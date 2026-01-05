POL-WES: Wesel - Polizei nimmt nach versuchtem Fahrraddiebstahl zwei Jugendliche vorläufig fest
Wesel (ots)
Die Polizei konnte zwei junge Männer vorläufig festnehmen, die am Sonntag gegen 01:45 Uhr an der Kurt-Kräcker-Straße ein Fahrrad stehlen wollten.
Eine Zeugin hatte zwei junge Männer dabei beobachtet, wie diese versuchten, das Fahrradschloss eines Pedelecs mit einer Elektro-Flex zu öffnen.
Das Pedelec war mit einem Schloss am Treppengeländer zum Keller eines Mehrfamilienhauses gesichert.
Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei in der Friedrichstraße in Wesel einen 19-Jährigen aus Xanten und einen 19-Jährigen aus Wesel antreffen. Bei der Durchsuchung der Personen wurde eine Elektro-Flex gefunden und sichergestellt.
Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Wache Nord nach Wesel gebracht.
