Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

In der Weseler Innenstadt kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw.

Es sind auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf der Werftstraße drei Pkw mit einem oder mehreren luftleeren Reifen festgestellt worden. Ob und wie die Reifen beschädigt wurden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum umfasst den 29.12.2025, 13:45 Uhr, bis 03.01.2025, 11:30 Uhr.

Ref. 260103-1203/ 160103-1138/ 060103-1137

An der Esplanade sind an drei Pkw in der Zeit vom 30.12.2025, 22:00 Uhr, bis 02.01.2025, 15:00 Uhr, jeweils Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Ein weiterer Pkw mit beschädigter Heckscheibe konnte auf der Trachenbergstraße festgestellt werden.

Ref. 260102-1637/ 260102-1555/ 260102-1651/ 260102-1552

Ein weiterer Pkw mit einem beschädigten Reifen stand auf der Rheinbabenstraße. Der unbekannte Täter hat hier am 03.01.2025 zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr zugeschlagen.

Ref. 260103-1430

Seit dem 28.12.2025 kam es in der Weseler Innenstadt auch auf den Straßen Korthauerstege, Am Katzbach, Mauerbrandstraße, Mölderplatz und Fischertorstraße zu Sachbeschädigungen an Pkw. Diese ereigneten jeweils zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr. Am 29.12.2025, gegen 03:00 Uhr, konnte eine Person an der Örtlichkeit Mauerbrandstraße/ Auf dem Dudel beobachtet werden. Diese war ca. 165- 170 cm groß und von kräftiger Statur. Angaben zum Geschlecht konnten nicht gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den Bereichen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0, in Verbindung zu setzen.

/EG

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell