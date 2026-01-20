PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mann bei "Blaulichtparty" angegriffen, geschlagen und getreten
Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Im Rahmen einer Party-Veranstaltung in Straelen an der Fontanestraße ("Blaulichtparty") am Samstag (10. Januar 2026) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 29-jähriger Mann aus Straelen wurde dabei außerhalb der Halle, aber noch auf dem Gelände, durch zwei bisher unbekannte männliche Personen unvermittelt angegriffen, zu Boden getreten und dort weiter geschlagen und getreten. Erst als eine Zeugin wahrnehmbar die Polizei gerufen hat, ließen die Täter von dem Mann ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde trotz der brutalen Vorgehensweise glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Geldern sucht jetzt Zeugen für den Angriff, da sich nach bisherigen Erkenntnissen eine größere Anzahl von Personen auf dem Gelände im Freien aufgehalten haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Angriff oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 15:08

    POL-KLE: Kevelaer - Geparktes Wohnmobil in Winnekendonk beschädigt / Polizei sucht Zeugen

    Kevelaer (ots) - In Winnekendonk wurde in der Zeit von Montag (12. Januar 2026), 09:00 Uhr bis Dienstag (13.Januar 2026), 11:30 Uhr, ein an der Marktstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Vermutlich hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Vorbeifahrt das Wohnmobil an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:55

    POL-KLE: Goch - Vermisste Frau aus Goch tot in den Niederlanden aufgefunden

    Goch (ots) - Wie das ermittelnde Kriminalkommissariat in Kalkar mitteilt, handelt es sich bei der am Samstag (17. Januar 2026) in der Niers bei Milsbeek/Niederlande aufgefunden Leiche zweifelsfrei um die seit Montag (12. Januar 2026) vermisste 80-jährige Helga C. aus Goch. Die genauen Umstände des Todes sind jetzt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der deutschen ...

    mehr
