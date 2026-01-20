Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mann bei "Blaulichtparty" angegriffen, geschlagen und getreten

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Im Rahmen einer Party-Veranstaltung in Straelen an der Fontanestraße ("Blaulichtparty") am Samstag (10. Januar 2026) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 29-jähriger Mann aus Straelen wurde dabei außerhalb der Halle, aber noch auf dem Gelände, durch zwei bisher unbekannte männliche Personen unvermittelt angegriffen, zu Boden getreten und dort weiter geschlagen und getreten. Erst als eine Zeugin wahrnehmbar die Polizei gerufen hat, ließen die Täter von dem Mann ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde trotz der brutalen Vorgehensweise glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Geldern sucht jetzt Zeugen für den Angriff, da sich nach bisherigen Erkenntnissen eine größere Anzahl von Personen auf dem Gelände im Freien aufgehalten haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Angriff oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell