Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geparktes Wohnmobil in Winnekendonk beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

In Winnekendonk wurde in der Zeit von Montag (12. Januar 2026), 09:00 Uhr bis Dienstag (13.Januar 2026), 11:30 Uhr, ein an der Marktstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Vermutlich hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Vorbeifahrt das Wohnmobil an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer hat sich entfernt, ohne sich zu erkennen zu geben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

