Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in ein Vereinsheim

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag (20. Januar 2026) sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Vereinsheim an der Straße An der Bleiche eingedrungen. Die Täter durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut, dazu hebelten sie im Inneren des Gebäudes weitere Türen auf. Entwendet wurden mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Kettensäge und ein Laubbläser. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell