Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Radfahrer fährt auf Gehweg gegen eine Fußgängerin und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) gegen 10:30 Uhr wurde eine 34-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg des Nordring in Issum durch einen bisher unbekannten Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Gehweg in Richtung Lerchenweg. Die Fußgängerin kam aus einem Fußweg des Drosselweg, als der Radfahrer von rechts gegen ihre rechte Körperseite fuhr. Er klingelte unmittelbar nach dem Zusammenstoß und entgegnete auf den Vorwurf der Frau, er dürfe hier nicht fahren, lediglich, das würde sie nicht verstehen uind fuhr weiter. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 180 cm groß, - normale Statur, - bräunliche, kurze Haare, - unrasiert, - nach Alkohol riechend, - bekleidet mit einem grauen Hoodie mit einer "flaischigen Kapuze".

Nach Angaben von Anwohnern fährt beinahe täglich ein Mann auf dem linken Gehweg in Richtung Lerchenweg. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher handelt, ist allerdings nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zu dem Radfahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell