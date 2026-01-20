PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Radfahrer fährt auf Gehweg gegen eine Fußgängerin und flüchtet
Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) gegen 10:30 Uhr wurde eine 34-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg des Nordring in Issum durch einen bisher unbekannten Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Gehweg in Richtung Lerchenweg. Die Fußgängerin kam aus einem Fußweg des Drosselweg, als der Radfahrer von rechts gegen ihre rechte Körperseite fuhr. Er klingelte unmittelbar nach dem Zusammenstoß und entgegnete auf den Vorwurf der Frau, er dürfe hier nicht fahren, lediglich, das würde sie nicht verstehen uind fuhr weiter. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - Ca. 180 cm groß,
   - normale Statur,
   - bräunliche, kurze Haare,
   - unrasiert,
   - nach Alkohol riechend,
   - bekleidet mit einem grauen Hoodie mit einer "flaischigen 
     Kapuze".

Nach Angaben von Anwohnern fährt beinahe täglich ein Mann auf dem linken Gehweg in Richtung Lerchenweg. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher handelt, ist allerdings nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zu dem Radfahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 15:40

    POL-KLE: Absage des Vortrags "Umgang mit Social Media"

    Kreis Kleve (ots) - Der für den morgigen Mittwoch (21. Janaur 2026) geplante Vortrag zum Thema "Social Media" im Familienzentrum Mäuseburg kann leider aufgrund einer Erkrankung des Referenten nicht stattfinden. Wir bemühen uns um einen Nachholtermin, über den rechtzeitig informiert wird. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:08

    POL-KLE: Kevelaer - Geparktes Wohnmobil in Winnekendonk beschädigt / Polizei sucht Zeugen

    Kevelaer (ots) - In Winnekendonk wurde in der Zeit von Montag (12. Januar 2026), 09:00 Uhr bis Dienstag (13.Januar 2026), 11:30 Uhr, ein an der Marktstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Vermutlich hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Vorbeifahrt das Wohnmobil an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren