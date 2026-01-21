Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch am Heiligen Abend

Schmuck entwendet

Belohnung ausgelobt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es an der Duisburger Straße in Emmerich am Rhein zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei wurde u.a. Schmuck entwendet, der neben dem monetären vor allem auch einen hohen emotionalen Wert für die Geschädigten hat. Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung der Beute führen, wurde daher jetzt durch die Geschädigten eine Belohnung in Höhe von 10 % des wiederbeschafften Gutes, jedoch maximal 5.000,- EUR, ausgelobt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830.

