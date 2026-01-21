PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch am Heiligen Abend
Schmuck entwendet
Belohnung ausgelobt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es an der Duisburger Straße in Emmerich am Rhein zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei wurde u.a. Schmuck entwendet, der neben dem monetären vor allem auch einen hohen emotionalen Wert für die Geschädigten hat. Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung der Beute führen, wurde daher jetzt durch die Geschädigten eine Belohnung in Höhe von 10 % des wiederbeschafften Gutes, jedoch maximal 5.000,- EUR, ausgelobt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

