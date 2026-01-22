PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen (21. Januar 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände einer Lagerhalle am Löwenberger Hof verschafft, indem sie das Tor zum Grundstück gewaltsam öffneten. Sie drangen anschließend in eine Lagerhalle ein. Genaue Angaben zur Beute waren bislang nicht möglich. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

