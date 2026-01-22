POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht
Emmerich (ots)
Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen (21. Januar 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände einer Lagerhalle am Löwenberger Hof verschafft, indem sie das Tor zum Grundstück gewaltsam öffneten. Sie drangen anschließend in eine Lagerhalle ein. Genaue Angaben zur Beute waren bislang nicht möglich. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell