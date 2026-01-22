PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht an der Kevelaerer Straße in Winnekendonk
Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (20. Januar 2026) kam es gegen 12:10 Uhr an der Kevelaerer Straße in Kevelaer-Winnekendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-jährige aus Kevelaer fuhr mit ihrem Pkw Mazda 2 die Kevelaerer Straße in Richtung Sonsbecker Straße. Ihr kam etwa in Höhe der Hausnummer 33 ein Lkw entgegen, der mit der linken Fahrzeugseite über die Fahrbahnmarkierung auf ihrem Fahrstreifen fuhr. Dadurch kam es nach Angaben der Frau zunächst zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Reifen des Lkw. In der Folge kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Straßenbaum, dann mit zwei Mülltonnen und zum Schluss mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Fiat. Der Lkw, zu dem nur gesagt werden kann, dass es sich um vermutlich um ein schwarzes Fahrzeug handeln soll, entfernte sich von der Unfallstelle. Die Frau blieb unverletzt. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

