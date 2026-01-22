Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Warnung vor falschen Spendensammlern

Neue Masche: Betrug erfolgt bargeldlos!

Kreis Kleve (ots)

Bei der Polizei im Kreis Kleve wurden in den vergangenen Tagen mehrere Strafanzeigen erstattet, weil vermeintliche Spendensammler hilfsbereite Menschen betrogen hatten. Die Betrüger versuchten unter der Masche, Spenden für behinderte Menschen sammeln zu wollen, angeblich kleinere Beträge bargeldlos zu erlangen. Dabei gaben sie in einem Fall vor, selbst gehörlos zu sein. Sie zeigten Klemmbretter mit Listen vor, auf denen Namen und Geldbeträge standen. Die Klemmbretter oder die Listen wiesen auf eine Hilfsorganisation hin. Die Geschädigten erklärten sich einverstanden, fünf Euro zu spenden und sollten diesen Betrag mittels ihrer EC-Karte durch das Auflegen der Karte auf ein Mobiltelefon der Betrüger überweisen. Alle Opfer waren sich sicher, dass der Betrag von fünf Euro auf dem Display angezeigt wurde, mussten jedoch später feststellen, dass bis zu 1000,- Euro abgebucht worden waren. In Kreis Kleve wurden bisher Vorfälle aus Kevelaer und Kleve bekannt, allerdings gibt es diese Vorgehensweise im gesamten Bundesgebiet. Die Masche der falschen Spendensammler ist nicht neu. Allerdings wurde in der Vergangenheit meistens Bargeld aus den Geldbörsen gestohlen, indem man die Geschädigten abgelenkt oder das Hineingreifen mittels Klemmbrett abgedeckt hat. Solche Betrüger, ob "altmodisch" oder "technisch auf dem neuesten Stand" sind meistens auf Parkplätzen unterwegs. Die Polizei rät dringend, sich nicht auf eine solche "Spende" einzulassen. Seriöse Organisationen werden niemals auf Parkplätzen Personen ansprechen und Geld fordern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell