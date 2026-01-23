Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Fahrzeug dreimal an der gleichen Stelle "geblitzt"

Bedburg-Hau (ots)

An der Triftstraße in Bedburg-Hau führte der Verkehrsdienst der Kreis Klever Polizei am Donnerstag (22. Januar 2026) in der Zeit zwischen 10:00 und 16.20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Km/h. An dieser Stelle waren am 13. September letzten Jahres drei Menschen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Etwa 10 Prozent der während der Kontrolle gemessenen Fahrzeuge war dort zu schnell, was zu 137 Verwarnungsgeldern und 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen führte. In einem Fall lag die Überschreitung (mit gemessenen 118 Km/h) im Bereich eines Fahrverbotes.

Der Mitarbeiter des Verkehrsdienstes, der die Messung überwachte, musste mehrfach hinschauen, als er ein Fahrzeug (einer Leiharbeiter-Firma) zum dritten Mal auf einem der Fotos feststellte. Zunächst war ein Mann als Fahrer damit unterwegs, der mit 82 Km/h gemessen wurde. Wenig später wurde das gleiche Fahrzeug wieder erfasst, diesmal von einer Frau geführt, mit 94 Km/h. Die gleiche Frau fuhr dann mit diesem Fahrzeug noch einmal über die Triftstraße, in diesem Fall mit 101 Km/h. Das war dem Mitarbeiter so auch noch nicht untergekommen.

Die Ergebnisse der gestrigen Messungen und auch der vorherigen zeigen deutlich, dass die Geschwindigkeitsregeln immer noch zu Teil massiv überschritten werden. Und dies an einer Strecke, an der in den vergangenen Jahren schon mehrere Menschen getötet oder schwer verletzt wurden. Die Kreis Klever Polizei wird daher auch weiterhin in ihren Bemühungen, schwere und schwerste Verkehrsunfälle zu verhindern, nicht nachlassen. Dazu gehört neben der Verkehrsprävention auch die Überwachung und Sanktionierung von Fehlverhalten! Dies alles mit dem Ziel, den Kreis Kleve auch auf den Straßen sicherer zu machen! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell