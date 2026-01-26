PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Fahrschule
Anwohner verschreckt Täter

Goch (ots)

Am Freitagabend (23. Januar 2026) gegen kurz vor 23:00 Uhr hörte ein Anwohner auf der Frauenstraße laute Geräusche aus Richtung einer Fahrschule. Als der nachschaute, sah er zwei Männer aus dem Gebäude flüchten. Die Personen rannten über die Frauenstraße auf die Straße Hinter der Mauer und dann über ein Grundstück in Richtung Westring. Offensichtlich waren die Männer zuvor gewaltsam in die Räumlichkeiten der Fahrschule eingedrungen. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

   - ca. 25 - 30 Jahre alt
   - ca. 1,75m groß
   - sportliche Statur
   - schwarze Mütze
   - dunkle Jacke, dunkle Hose, Sneaker mit roten Applikationen.
   - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Täter 2:

   - ca. 25 - 30 Jahre alt
   - ca. 1,80m groß
   - sportliche Statur
   - schwarze Mütze, helle Jacke, dunkle Hose, weiße Sneaker
   - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

