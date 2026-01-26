PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstähle auf Friedhof
Zeugen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

In der vergangenen Woche zwischen dem 17. Januar und dem 24. Januar 2026 kam es zu zwei Diebstählen auf den Friedhof am Hamesweg in Wankum. Unbekannte Täter entwendeten von zwei Gräbern ein Grablicht aus Bronze und eine Bronzefigur. Da die Figur fest verschraubt war, entstand ein Schaden am Grabstein. An einem weiteren Grab wurde eine Stele aus Messing entwendet. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

