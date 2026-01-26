PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Mazda am Parkplatz des Hotels an der Danziger Straße beschädigt
Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Freitag (23. Januar 2026) wurde in Geldern auf dem linken Parkplatz des Hotels an der Danziger Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Der weiße Mazda CX-5 war dort in der Zeit von 16:00 bis 16:20 Uhr gegenüber der Zufahrt mit der Fahrzeugfront in Richtung See abgestellt. Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerkannt entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
