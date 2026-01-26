Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - "Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit": Vortrag am 2. Februar 2026 in Goch

Kreis Kleve/Goch (ots)

Am Montag, 2. Februar 2026, findet der zweite und damit vorerst letzte Vortrag unter dem Motto "Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit" statt - ein kostenloses und neutrales Informationsangebot der Kreispolizeibehörde Kleve zur Prävention von Einbrüchen. Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers, die Einbruchschutzexperten der Kreispolizeibehörde, erläutern bei der Veranstaltung zum Beispiel die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Sicherung einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses und thematisieren den Einsatz von Videotechnik sowie Einbruchmeldeanlagen. Der Vortrag findet um 15:00 Uhr in der Polizeidienststelle Goch, Feldstraße 37 - 39, 47574 Goch, statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich spätestens bis zum 30. Januar 2026 per E-Mail (praevention.kleve@polizei.nrw.de) oder telefonisch (02821 / 504-1971 bzw. 02821 / 504-1972) anzumelden. Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf Ihre Teilnahme. (cs)

