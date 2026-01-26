PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Roter VW Up touchiert in Haldern Pedelec beim Abbiegen und entfernt sich
Polizei sucht Fahrerin

Rees (ots)

Am Freitag (23. Januar 2026) kam es in Rees-Haldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer wollte von der vorfahrtsberechtigten Klosterstraße nach links in den Kämperdick abbiegen. Zeitgleich fuhr ein roter Kleinwagen VW Up aus dem Kämperdick nach rechts auf die Klosterstraße in Richtung Rees. Das Auto touchierte das Fahrrad am Hinterrad, worauf dieses zu Boden fiel und beschädigt wurde. Der Pedelecfahrer konnte einen Sturz vermeiden. Der Pkw fuhr weiter, ohne anzuhalten. Es ist aufgrund der Spuren am Pedelec davon auszugehen, dass auch das Auto bei dem Unfall beschädigt wurde. Die Fahrerin des VW wird wie folgt beschrieben:

   - kräftige Statur
   - blond/braune Haare
   - 30 - 40 Jahre alt
   - bekleidet mit einer weiß/beigen Jacke

Die Polizei ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

