LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Gegen einen 35-Jährigen aus Hermsdorf lagen zwei Haftbefehle wegen offener Geldzahlungen vor. Polizeibeamte konnten den Mann bei der Wohnanschrift eines Bekannten feststellen. Der Gesuchte konnte den zur Abwendung des Haftbefehls nötigen Geldbetrag nicht aufbringen. Er wurde deswegen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell