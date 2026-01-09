LPI-J: Mehrere Unfälle wegen Schnellglätte
Jena (ots)
Am vergangenen Donnerstag kam es in Jena zu mehreren Unfällen wegen Schneeglätte, dabei sind mehrfach Autos in abgestellte Fahrzeuge gerutscht. Die Polizei weist daraufhin, bei winterlichen Wetterbedingungen besonders vorsichtig zu fahren. Achten sie auf den Sicherheitsabstand und fahren insbesondere in Kurven vorsichtig. Reduzieren sie dazu bei Strecken mit einem Gefälle die Geschwindigkeit rechtzeitig und vorsichtig, so verhindern sie ins Rutschen zu geraten. Die Polizei wünscht eine allzeit sichere Fahrt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell