LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen eine 36-jährige Apoldaerin. Die Frau konnte an ihre Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen sie bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen sie durch die Zahlung von 260,00 Euro abwenden konnte. Einem Gefängnisaufenthalt konnte sie somit entgehen.
