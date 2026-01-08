PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Kollision zwischen zwei Pkws

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Eine 55-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Toyota in Blankenhain die Weimarische Straße in Richtung August-Bebel-Straße. Vor ihr befand sich eine 51-Jährige Opel-Fahrerin. Plötzlich waren Blaulicht und Sirene zu hören, ein Rettungswagen näherte sich an. Die 51-Jährige stoppte ihre Fahrt, um direkt eine freie Fahrt gewährleisten zu können. Dies bemerkte die andere Frau zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen Opel auf. Es kam zu Schäden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

