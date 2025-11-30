Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Zimmerbrand in Mehrparteienhaus: Mehrere Personen gerettet

Hamburg (ots)

Hamburg-Lokstedt, Kollaustraße, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz des Rettungsdienstes, 30.11.2025, 18:20 Uhr

Am frühen Abend wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Ein Anrufer berichtete, dass Flammen aus einem Fenster im 2. Obergeschoss schlugen und das Treppenhaus bereits stark verraucht sei. Eine Person war zunächst in ihrer Wohnung eingeschlossen.

Bereits wenige Minuten nach dem Notruf bestätigten ersteintreffende Kräfte einen ausgedehnten Zimmerbrand. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff mit Strahlrohren sowohl von außen als auch über das verrauchte Treppenhaus ein. Gleichzeitig wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt.

Im Verlauf des Einsatzes konnten insgesamt fünf Personen aus dem Gebäude gerettet und durch den Rettungsdienst Hamburg gesichtet werden. Alle Betroffenen waren leicht verletzt, konnten jedoch nach einer ambulanten Versorgung vor Ort verbleiben.

Nach intensiven Löschmaßnahmen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Die Feuerwehr führte anschließend umfangreiche Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte angrenzende Wohnungen auf Rauch- und Wasserschäden sowie auf erhöhte CO-Konzentrationen. Ein Elektro-Notdienst wurde zur Überprüfung der Haustechnik hinzugezogen.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar und wird durch die Polizei Hamburg ermittelt.

Die Feuerwehr Hamburg war in der Spitze mit rund 60 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes über mehr als zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Pressemitteilung dauerte der Einsatz noch an.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell