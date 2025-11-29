Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Zwei Löschzüge bei Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung

Hamburg (ots)

Hamburg-Rahlstedt, Wildschwanbrook, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz des Rettungsdienstes, 29.11.2025, 20:42 Uhr

Am Samstagabend ging in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg die Meldung über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Wohngebäude am Wildschwanbrook ein. Nach mehreren Notrufen, die auf eine noch in dem Gebäude befindliche Person hinwiesen, löste die Rettungsleitstelle umgehend das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" aus und alarmierte den ersten Löschzug sowie den Rettungsdienst Hamburg.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten war das Treppenhaus stark verraucht, aus der Wohnung im 2. Obergeschoss drang dichter Qualm. Die Feuerwehr leitete sofort die Menschenrettung mit mehreren Trupps unter Atemschutz ein. Der Einsatzleiter erhöhte das Alarmstichwort auf "Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz des Rettungsdienstes" und bildete mehrere Einsatzabschnitte.

Es konnten rasch zwei Personen und zwei Hunde gerettet werden, insgesamt wurden 13 Personen durch den Rettungsdienst Hamburg gesichtet. Davon waren sieben Personen leicht und sechs Personen unverletzt, eine Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr und war schnell beendet.

Nachdem angrenzende Räumlichkeiten überprüft und die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle für die weitere Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war in der Spitze mit rund 60 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes über zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

