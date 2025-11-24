Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg-Billstedt, Mümmelmannsberg, Feuer mit drei Löschzügen mit Großeinsatz des Rettungsdienstes, 24.11.2025, 12:40 Uhr

Hamburg (ots)

Am Montagmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Aufgrund der Meldung, dass sich noch Personen in dem Gebäude aufhalten sollten, wurde das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch und Feuer aus einem Fenster einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Es wurden mehrere Personen vermisst. Aufgrund der hohen Anzahl Betroffener entschied der Einsatzleiter vor Ort, die Alarmstufe zu erhöhen.

Umgehend wurden die Menschenrettung und die Brandbekämpfung durch mehrere Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren eingeleitet. Eine lebensgefährlich verletzte Person wurde aus dem Haus gerettet und unter Reanimationsbedingungen notarztbegleitet mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Sieben weitere Personen wurden durch den Rettungsdienst Hamburg versorgt. Mehrere Personen, die sich auf ihren Balkonen und in ihren Wohnungen befanden, wurden mit Brandfluchthauben ins Freie geführt.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Der Rettungsdienst betreute und versorgte die Anwohner und Betroffenen in einer nahegelegenen Schule. Mehrere Wohnungen wurden für unbewohnbar erklärt.

Die Feuerwehr Hamburg war in der Spitze mit rund 100 Einsatzkräften von der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes über drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Pressemitteilung dauerte der Einsatz noch an.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell