Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg- Wilhelmsburg: Feuer mit zwei Löschzügen in einer Industriehalle

Hamburg (ots)

Hamburg- Wilhelmsburg, Industriestraße, Feuer mit zwei Löschzügen, 19.11.2025, 09.06 Uhr

Am Morgen des heutigen Mittwochs wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über einen Brand in einer Industriehalle, mit einer Größe von ca. 30 x 30m, alarmiert. Anwohner und Mitarbeiter des in unmittelbarer Nähe befindlichen Krankenhauses "Groß Sand" nahmen eine starke Rauchentwicklung, Verpuffungen und Feuerschein war und informierten die Leitstelle der Feuerwehr.

Aufgrund der Meldungen wurde bereits durch den Lagedienstführer der Feuerwehr Hamburg auf Feuer mit zwei Löschzügen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde sofort mit einem umfassenden Löschangriff mit drei Strahlrohren im Innenangriff und zwei Wasserwerfern über die Drehleitern begonnen.

In der Halle war der nördliche Bereich auf eine Fläche von ca. 10 x 30m betroffen. Hier befanden sich zwei leere Seecontainer, sowie Farben und Lacke.

Durch die große Rauchentwicklung wurde über die Warn App MOWAS die Bevölkerung im Bereich der Einsatzstelle aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten statt, das Objekt wurde von einem Baustatiker auf eine mögliche Einsturzgefahr beurteilt. In dem angrenzenden Veringkanal wurden Absorberschlengel ausgebracht, um eine Verunreinigung des Gewässers zu verhindern.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg, mit 60 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwillige Feuerwehr, für rund 5 Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Pressedienst
Dirk Flocke
Telefon: 040/42851 51 51
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren