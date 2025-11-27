Feuerwehr Hamburg

FW-HH: PKW wird an Bahnübergang von Personenzug erfasst

Hamburg (ots)

Hamburg-Sülldorf, Sieversstücken, Technische Hilfeleistung auf Bahnstrecken mit Notarzteinsatz, 27.11.2025, 17:22 Uhr

Am frühen Donnerstagabend wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer S-Bahn am Bahnübergang Sieversstücken in Hamburg-Sülldorf gemeldet. Die in Richtung Wedel fahrende S-Bahn schliff den Pkw nach der Kollision noch gut 200 Meter mit, ehe sie hinter dem Bahnübergang zum Stehen kam.

Die Feuerwehr Hamburg schickte daraufhin einen Löschzug von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie Einheiten für die technische Rettung und den Rettungsdienst mit einem Notarzt zur Einsatzstelle.

Die Fahrerin des Pkw konnte das Fahrzeug vor dem Zusammenstoß verlassen und blieb somit unverletzt. Unter dem Eindruck des Geschehens wurde sie vom Rettungsdienst und einer Notfallseelsorgerin betreut und anschließend in eine Hamburger Klinik gebracht.

Nachdem die bereits durch die S-Bahn-Leitstelle stromlos geschaltete Bahnstrecke geerdet worden war, konnten die Einsatzkräfte insgesamt 235 Fahrgäste über eine Rettungsplattform aus dem Zug führen. 152 der Fahrgäste wurden mit bereitgestellten Bussen zum Bahnhof Wedel gebracht. Gegen 19:30 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen. Alle Fahrgäste sowie der Zugführer blieben unverletzt.

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn wurden die weiteren Maßnahmen schließlich abgestimmt und eine aufwändige technische Bergung des Pkw und der S-Bahn vorbereitet. Diese dauerten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung noch an.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit gut 40 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell