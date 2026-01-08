PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kühlschrank beschädigt Gartenzaun

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Lindau: Ein 59-Jähriger wollte am Mittwochmorgen einen Kühlschrank von einem Lkw abladen, doch der Mann verlor die Kontrolle über das Gerät und es fiel auf einen naheliegenden Gartenzaun. Der Zaun wurde dabei beschädigt. Der Schadensverursacher meldete den Vorfall seinem Vorgesetzten, dieser informierte direkt die Polizei. Damit war gewährleistet, dass der Schaden, der der 47-Jährigen Besitzerin des Zauns entstanden war, repariert werden kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

