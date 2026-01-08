Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnmeldung vor betrügerischen Handwerkernotdiensten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Fast 5000,- Euro zahlte ein Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis für die Beseitigung einer Verstopfung seiner Toilette. Die Rufnummer des Notdienstes fand er im Internet unter den ersten Suchtreffern. Der Monteur, der sich weder mit Namen, noch mit einem Firmennamen vorstellte, arbeitete ca. 2 Stunden. Die Bezahlung verlangte er lautstark sofort und kassierte diese über ein mobiles Kartenlesegerät. Ortsübliche Preise liegen bei ca. 100,- bis 200,- Euro für vergleichbare Arbeiten. Nachdem der Kunde sich besonnen hatte, erstattete er Anzeige wegen Betruges bei der Polizei. Zentrale Notruffirmen werben im Internet mit lokaler Verfügbarkeit von Monteuren, wobei Namen wie: Notdienst Eisenberg, Notdienst Apolda oder Sanitär Jena verwendet werden. Diese Notrufdienste vermitteln die Aufträge an "Unternehmen" im gesamten Bundesgebiet, die ihre "Mitarbeiter" auf Abruf bereithalten. Die Bandbreite der angebotenen Leistungen reicht vom Kammerjäger über Sanitärnotdienste bis Elektroleistungen und Türöffnungen, wobei teilweise die gleichen Personen alle diese Leistungen ausführen. In der Vergangenheit zeigten die Kunden nach solchen Einsätzen eine mangelnde Ausführung bzw. Qualität und oft völlig überzogene Forderungen an. Im oben erwähnten Fall rechnete der "Monteur" 72! Meter Spiraleinsatz ab. Die auf den nur teilweise übersandten Rechnungen angegebenen Firmen und Steuernummern sind oft nicht existent. Die Notsituation der Kunden wird ausgenutzt. Zugleich war die Toilette nach wenigen Tagen wieder verstopft und es bedurfte drei Stunden Arbeit durch einen lokalen Sanitärdienst, welcher dann 400,- Euro abgerechnet hatte.

Die Polizei empfiehlt, soweit als möglich zur Vermeidung solcher Situationen, ortsansässige Unternehmen zu beauftragen. Erfragen Sie noch vor Beginn der Arbeiten den Namen des Monteurs und dem ausführenden Unternehmen, bevor Sie die Handwerker ihre Arbeit beginnen lassen. Üblicherweise stellen sich die Dienstleister von selbst vor. Lassen Sie sich bei Sofortzahlung nicht unter Druck setzen, ziehen Sie im Zweifel den Rat eines Nachbarn oder Familienangehörigen hinzu. Sollten Sie im Einzelfall berechtigte Zweifel an der Ausführung der Arbeit bzw. Höhe der Forderung haben und einen Betrug vermuten, zögern Sie nicht, die Polizei zu rufen. Seriöse Unternehmen werden einem Gespräch mit der Polizei nicht aus dem Weg gehen.

