LPI-J: Verletzte Frau nach Kollision
Jena (ots)
Ein 64-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit einem Skoda hinter einer 23-Jährigen Opel-Fahrerin den Jenzigweg stadteinwärts. Beide wollten nach links in die Karl-Liebknecht-Straße einbiegen und ordneten sich dementsprechend ein. Wegen einer roten Ampel musste die 23-Jährige ihr Fahrzeug stoppen. Der hinter ihr befindliche Skoda-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Im Zuge des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, der Einsatz eines Rettungswagens war nicht notwendig.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell