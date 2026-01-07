LPI-J: Haftbefehl vollstreckt - 6 Monate Haft
Apolda (ots)
Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen polizeibekannten 36-jährigen Apoldaer. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Erfurt zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den Aufenthaltsort des 36-Jährigen ermitteln. In der Wohnung einer Bekannten wurde der Mann schließlich festgenommen und in die JVA Tonna überführt.
