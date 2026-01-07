LPI-J: Haftbefehl vollstreckt - 6 Monate Haft

Weimar (ots) - In Weimar Nord haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, unbekannte zwei Zimmertüren in einer Gemeinschaftsunterkunft eingetreten. Die jeweiligen Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht in ihren Zimmern. Der Vorfall wurde durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgestellt und gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Wert geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Rückfragen bitte an: ...

