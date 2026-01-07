LPI-J: Einbruch in Weimar Nord
Weimar (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baumarkt in Weimar Nord eingebrochen. Dort öffneten sie gewaltsam ein Tor und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsbereich. Sie stahlen mehrere Schlitten im Wert von über 100 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
