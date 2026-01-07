Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Milda soll nach ersten Informationen am Sonntag gegen Mittag, ein 6-Jähriges Mädchen von einem Mann angesprochen worden sein. Dieser fragte das Kind, ob dieses seine Katze im Auto streicheln wollen würde. Nachdem ein weiteres Fahrzeug angefahren kam, entfernte sich der Mann. Der Mann war ohne Bart und fuhr ein dunkles Auto. Weitere Informationen zu der Person sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

