Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Quads

Jena (ots)

Ein 43-Jähriger ging am Dienstagmittag zu seiner Garage in Jena-Löbstedt, dabei musste er feststellen, dass seine dortige Garage aufgebrochen war. In der Garage befand sich ein Quad, welches er dort abgestellt hatte. Dieses war noch da, jedoch war das Zündschloss beschädigt. Unbekannte hatten zunächst gewaltsam die Garage geöffnet und mittels eines unbekannten Werkzeuges versucht, dass Quad zu starten. Nachdem den Tätern dies misslang entfernten sie sich vom Tatort. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

