PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Quads

Jena (ots)

Ein 43-Jähriger ging am Dienstagmittag zu seiner Garage in Jena-Löbstedt, dabei musste er feststellen, dass seine dortige Garage aufgebrochen war. In der Garage befand sich ein Quad, welches er dort abgestellt hatte. Dieses war noch da, jedoch war das Zündschloss beschädigt. Unbekannte hatten zunächst gewaltsam die Garage geöffnet und mittels eines unbekannten Werkzeuges versucht, dass Quad zu starten. Nachdem den Tätern dies misslang entfernten sie sich vom Tatort. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:00

    LPI-J: Wildunfall bei Pfiffelbach

    Pfiffelbach (ots) - Zwischen Pfiffelbach und Wersdorf kam es gestern Nachmittag zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende 35-jährige Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:59

    LPI-J: Unfallflucht

    Apolda (ots) - Zwischen 18:30 und 20:00 Uhr wurde gestern in der August-Bebel-Straße in Apolda der linke Außenspiegel eines dort geparkten FORD Transit abgefahren. Der Unfallverursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:01

    LPI-J: Glatteis führt zu Verkehrsunfall

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Blankenhain: Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B85 zwischen Blankenhain und Lengefeld. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem VW von Neckeroda kommend in Richtung Lengefeld. Er kam ca. einen Kilometer vor Blankenhain in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und prallte in der Folge in eine entgegenkommende 58-Jährige Mitsubishi-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren