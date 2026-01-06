Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glatteis führt zu Verkehrsunfall

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B85 zwischen Blankenhain und Lengefeld. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem VW von Neckeroda kommend in Richtung Lengefeld. Er kam ca. einen Kilometer vor Blankenhain in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und prallte in der Folge in eine entgegenkommende 58-Jährige Mitsubishi-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren Unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf über 10.000 Euro geschätzt. Die 58-Jährige kam mit leichten Verletzungen an Hand und Gesicht in das nächstgelegene Krankenhaus. Die Straße war für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen hielten bis ca. 10:30 Uhr an.

