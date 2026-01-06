PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glatteis führt zu Verkehrsunfall

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B85 zwischen Blankenhain und Lengefeld. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem VW von Neckeroda kommend in Richtung Lengefeld. Er kam ca. einen Kilometer vor Blankenhain in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und prallte in der Folge in eine entgegenkommende 58-Jährige Mitsubishi-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren Unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf über 10.000 Euro geschätzt. Die 58-Jährige kam mit leichten Verletzungen an Hand und Gesicht in das nächstgelegene Krankenhaus. Die Straße war für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen hielten bis ca. 10:30 Uhr an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Medizinischer Notfall endet in Angriff auf Rettungskräfte

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Blankenhain: Rettungskräfte wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Blankenhain gerufen, da eine 26-Jährige einen Asthma Anfall haben sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden diese zunächst nicht in die Wohnung gelassen. Nachdem die Helfer dann in die Wohnung kamen, ließ die Frau sich auf den Boden fallen. Die Rettungskräfte wollten der Frau helfen, doch diese trat ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole geschmiert

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Ettersberg: Am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr stellte eine 47-Jähriger Zeuge in der Gemeinde Am Ettersberg Schmierereien an einem Jugendgemeinschaftshaus mit. Es handelte sich um mehrere verfassungsfeindliche Symbole, welche mit einem Permanentmarker an eine Tür angebracht wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zu den möglichen Tätern. Die Polizei Weimar hat die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Vergessene Jacke führt zu Polizeieinsatz

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad-Klosterlausnitz: Ein Tankstellenmitarbeiter hatte am Sonntag eine Jacke in einer Tankstelle in Bad Klosterlausnitz gefunden. In der Jacke befand sich auch ein Mobiltelefon. Der Mitarbeiter hatte die letztgewählte Rufnummer gewählt und so einen 59-Jährigen Bekannten des Besitzers der Jacke ausgemacht. Nun machte sich der Mann sorgen, dass seinem Bekannten etwas zugestoßen sein könnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren