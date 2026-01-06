PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medizinischer Notfall endet in Angriff auf Rettungskräfte

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Rettungskräfte wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Blankenhain gerufen, da eine 26-Jährige einen Asthma Anfall haben sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden diese zunächst nicht in die Wohnung gelassen. Nachdem die Helfer dann in die Wohnung kamen, ließ die Frau sich auf den Boden fallen. Die Rettungskräfte wollten der Frau helfen, doch diese trat zweimal gegen das Schienbein eines 46-Jährigen Notarztes. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Nun verweigerten die Rettungskräfte eine weitere Behandlung, denn es lag auch kein akuter Behandlungsbedarf vor. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die Anzeige auf. Im Zuge dessen erstattete die 26-Jährige eine Gegenanzeige. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole geschmiert

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Ettersberg: Am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr stellte eine 47-Jähriger Zeuge in der Gemeinde Am Ettersberg Schmierereien an einem Jugendgemeinschaftshaus mit. Es handelte sich um mehrere verfassungsfeindliche Symbole, welche mit einem Permanentmarker an eine Tür angebracht wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zu den möglichen Tätern. Die Polizei Weimar hat die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Vergessene Jacke führt zu Polizeieinsatz

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad-Klosterlausnitz: Ein Tankstellenmitarbeiter hatte am Sonntag eine Jacke in einer Tankstelle in Bad Klosterlausnitz gefunden. In der Jacke befand sich auch ein Mobiltelefon. Der Mitarbeiter hatte die letztgewählte Rufnummer gewählt und so einen 59-Jährigen Bekannten des Besitzers der Jacke ausgemacht. Nun machte sich der Mann sorgen, dass seinem Bekannten etwas zugestoßen sein könnte ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Briefkasten gesprengt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter einer Schule in Hermsdorf eine abgebrannte Mülltonne sowie einen beschädigten Briefkasten fest. Mutmaßlich entstanden die Beschädigungen bereits in der Silvesternacht. Denn die Feuerwehr hatte bereits am 31.12.2025 die Mülltonnen abgelöscht und die Polizei Saale-Holzland eine Anzeige aufgenommen. Der Briefkasten wurden mutmaßlich durch zünden eines Böllers beschädigt. Ob die angebrannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren