Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medizinischer Notfall endet in Angriff auf Rettungskräfte

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Rettungskräfte wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Blankenhain gerufen, da eine 26-Jährige einen Asthma Anfall haben sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden diese zunächst nicht in die Wohnung gelassen. Nachdem die Helfer dann in die Wohnung kamen, ließ die Frau sich auf den Boden fallen. Die Rettungskräfte wollten der Frau helfen, doch diese trat zweimal gegen das Schienbein eines 46-Jährigen Notarztes. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Nun verweigerten die Rettungskräfte eine weitere Behandlung, denn es lag auch kein akuter Behandlungsbedarf vor. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die Anzeige auf. Im Zuge dessen erstattete die 26-Jährige eine Gegenanzeige. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

