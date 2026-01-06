LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole geschmiert
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Am Ettersberg: Am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr stellte eine 47-Jähriger Zeuge in der Gemeinde Am Ettersberg Schmierereien an einem Jugendgemeinschaftshaus mit. Es handelte sich um mehrere verfassungsfeindliche Symbole, welche mit einem Permanentmarker an eine Tür angebracht wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zu den möglichen Tätern. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
