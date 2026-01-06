PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole geschmiert

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Ettersberg: Am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr stellte eine 47-Jähriger Zeuge in der Gemeinde Am Ettersberg Schmierereien an einem Jugendgemeinschaftshaus mit. Es handelte sich um mehrere verfassungsfeindliche Symbole, welche mit einem Permanentmarker an eine Tür angebracht wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zu den möglichen Tätern. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

