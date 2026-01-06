PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter einer Schule in Hermsdorf eine abgebrannte Mülltonne sowie einen beschädigten Briefkasten fest. Mutmaßlich entstanden die Beschädigungen bereits in der Silvesternacht. Denn die Feuerwehr hatte bereits am 31.12.2025 die Mülltonnen abgelöscht und die Polizei Saale-Holzland eine Anzeige aufgenommen. Der Briefkasten wurden mutmaßlich durch zünden eines Böllers beschädigt. Ob die angebrannten Mülltonnen und der angegriffene Briefkasten im direkten Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

