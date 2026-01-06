LPI-J: Briefkasten gesprengt

Jena (ots) - Zwei Männer betraten am Montag gegen 13:00 Uhr ein Parfümeriegeschäft in der Jenaer Innenstadt. Einer der Männer verblieb im Eingangsbereich und der andere schaute sich nach möglichst Wertvollen Parfüms um. Er wurde fündig und stahl drei Parfüms in einem Gesamtwert von über 400 Euro. Beide verließen in der Folge das Geschäft. Erst nachdem die Täter weg waren, wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei hinzugerufen. Diese hat nun eine Anzeige wegen ...

mehr