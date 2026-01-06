LPI-J: Reifen zerstochen
Jena (ots)
Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Jena Winzerla einen der Hinterreifen eines VWs zerstochen. Ein 85-Jähriger bemerkte am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr den platten Reifen. Nach aktuellem Ermittlungsstand, war es nicht das erste Mal, dass dem Mann ein Reifen zerstochen wurde. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena ermittelt.
