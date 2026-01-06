PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Jena Winzerla einen der Hinterreifen eines VWs zerstochen. Ein 85-Jähriger bemerkte am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr den platten Reifen. Nach aktuellem Ermittlungsstand, war es nicht das erste Mal, dass dem Mann ein Reifen zerstochen wurde. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Graffiti an Schule in Jena-Nord gesprüht

    Jena (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende diverse Graffiti an den Türen einer Schule in Jena-Nord angebracht. Insgesamt wurden vier Graffiti mit rosa bzw. schwarzer Farbe mit verschiedenen Schriftzügen angebracht. Diese hatten eine Größe von bis zu 70 mal 70 Zentimeter. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht abgeschätzt werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:25

    LPI-J: Auffahrunfall

    Apolda (ots) - Gestern Abend ist es in der Robert-Koch-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als dort an eine PKW-Fahrerin verkehrsbedingt zum Stehen kam, bemerkte dies eine hinter ihr fahrende Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Verfassungsfeindliche Parole gerufen

    Weimar (ots) - Eine 45-Jährige Zeugin meldete am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ruhestörenden Lärm in Berlstedt. Dazu sollten aus dem betreffenden Haus auch eine verfassungsfeindliche Parole gerufen worden sein. Als die Beamten sich dann zur betreffenden Wohnung begaben, konnten sie nicht nur den 24-Jährigen Verursacher feststellen, nein der junge Mann hatte zudem 17 Cannabispflanzen in seiner Wohnung stehen. Die ...

    mehr
