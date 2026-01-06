LPI-J: Reifen zerstochen

Apolda (ots) - Gestern Abend ist es in der Robert-Koch-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als dort an eine PKW-Fahrerin verkehrsbedingt zum Stehen kam, bemerkte dies eine hinter ihr fahrende Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

