LPI-J: Auffahrunfall
Apolda (ots)
Gestern Abend ist es in der Robert-Koch-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als dort an eine PKW-Fahrerin verkehrsbedingt zum Stehen kam, bemerkte dies eine hinter ihr fahrende Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell