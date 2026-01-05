Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffiti in Weimar

Weimar (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Graffiti an der Weimarhalle in Weimar angebracht. Dazu nutzten die unbekannten Täter rote Sprühfarbe. Es wurden zwei verschiedene Schriftzüge gesprüht. Der Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Dazu haben unbekannte am Sonntag in der Belvederer Allee ein Toilettenhäuschen mit den Farben schwarz, gelb, weiß, blau und silber besprüht. Das Graffito war ca. drei mal sieben Meter groß. Auch hier gibt es aktuell keine Hinweise auf die Täter. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

