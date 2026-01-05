PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Als eine 86-Jährige am Sonntag gegen 15:30 Uhr die Wohnung ihres Sohnes kontrollierte, stellte sie fest, dass in diese eingebrochen wurde. Mehrere Schränke waren geöffnet wurden und die Wohnung war durchwühlt. Die Täter gelangten auf bisher ungeklärte Art und Weise in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Modellfahrzeuge im Wert von ca. 100 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

