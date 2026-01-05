Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Parole gerufen

Weimar (ots)

Eine 45-Jährige Zeugin meldete am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ruhestörenden Lärm in Berlstedt. Dazu sollten aus dem betreffenden Haus auch eine verfassungsfeindliche Parole gerufen worden sein. Als die Beamten sich dann zur betreffenden Wohnung begaben, konnten sie nicht nur den 24-Jährigen Verursacher feststellen, nein der junge Mann hatte zudem 17 Cannabispflanzen in seiner Wohnung stehen. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden nun Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Zeichen Verfassungswidriger Organisationen sowie dem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

