PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Parole gerufen

Weimar (ots)

Eine 45-Jährige Zeugin meldete am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ruhestörenden Lärm in Berlstedt. Dazu sollten aus dem betreffenden Haus auch eine verfassungsfeindliche Parole gerufen worden sein. Als die Beamten sich dann zur betreffenden Wohnung begaben, konnten sie nicht nur den 24-Jährigen Verursacher feststellen, nein der junge Mann hatte zudem 17 Cannabispflanzen in seiner Wohnung stehen. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden nun Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Zeichen Verfassungswidriger Organisationen sowie dem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Mehrere Graffiti in Weimar

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Graffiti an der Weimarhalle in Weimar angebracht. Dazu nutzten die unbekannten Täter rote Sprühfarbe. Es wurden zwei verschiedene Schriftzüge gesprüht. Der Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Dazu haben unbekannte am Sonntag in der Belvederer Allee ein Toilettenhäuschen mit den Farben schwarz, gelb, weiß, blau und silber besprüht. Das ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Einbruch in Wohnung

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Als eine 86-Jährige am Sonntag gegen 15:30 Uhr die Wohnung ihres Sohnes kontrollierte, stellte sie fest, dass in diese eingebrochen wurde. Mehrere Schränke waren geöffnet wurden und die Wohnung war durchwühlt. Die Täter gelangten auf bisher ungeklärte Art und Weise in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Modellfahrzeuge im Wert von ca. 100 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:40

    LPI-J: Aggressives Verhalten führt zur Gewahrsamnahme

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Zeugen meldeten am Samstagabend gegen 18:00 Uhr, mehrere Personen, welche vor einem Supermarkt in Hermsdorf Passanten belästigten würden. Dabei sollten die Männer auch mit Flaschen geworfen haben. Mehrere Streifenbeamte nahmen sich der Sache an und stellten drei betrunkene Männer fest. Einer der drei, ein 44-Jähriger, wollte sich den polizeilichen Maßnahmen entziehen. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren