LPI-J: Graffiti an Schule in Jena-Nord gesprüht
Jena (ots)
Unbekannte haben am vergangenen Wochenende diverse Graffiti an den Türen einer Schule in Jena-Nord angebracht. Insgesamt wurden vier Graffiti mit rosa bzw. schwarzer Farbe mit verschiedenen Schriftzügen angebracht. Diese hatten eine Größe von bis zu 70 mal 70 Zentimeter. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht abgeschätzt werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
