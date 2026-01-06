Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurioser Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Eine 71-Jährige fuhr gegen 14:30 Uhr mit ihrem VW in der Ortslage Bad Klosterlausnitz die Bahnhofstraße in Richtung Hermsdorf. Die Frau wurde durch die bereits tiefstehende Sonne geblendet und übersah eine Rechtskurve. Sie traf einen Baum und fuhr auf eine kleine Mauer auf. Das Fahrzeug überfuhr die Mauer soweit, dass die beiden vorderen Reifen den Bodenkontakt verloren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Saale-Holzland hat den Unfall aufgenommen, die Fahrzeugführerin kümmerte sich selbstständig um die Bergung des Fahrzeuges. Zu einer Verkehrsbehinderung kam es nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell