Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vergessene Jacke führt zu Polizeieinsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad-Klosterlausnitz: Ein Tankstellenmitarbeiter hatte am Sonntag eine Jacke in einer Tankstelle in Bad Klosterlausnitz gefunden. In der Jacke befand sich auch ein Mobiltelefon. Der Mitarbeiter hatte die letztgewählte Rufnummer gewählt und so einen 59-Jährigen Bekannten des Besitzers der Jacke ausgemacht. Nun machte sich der Mann sorgen, dass seinem Bekannten etwas zugestoßen sein könnte und informierte am Montag die Polizei. Diese überprüfte den Sachverhalt und recherchierte nach dem Verbleib des 66-Jährigen Jackenbesitzers. Nach ca. zwei Stunden konnte die Situation jedoch geklärt werden. Der Mann war nach Hause in die Nähe von Düsseldorf gefahren und hatte seine Jacke in Bad Klosterlausnitz liegen lassen. Diese wurde durch die Polizei Saale-Holzland gesichert. Eine Gefahrenlage lag glücklicherweise nicht vor.

