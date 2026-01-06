LPI-J: Wildunfall bei Pfiffelbach
Pfiffelbach (ots)
Zwischen Pfiffelbach und Wersdorf kam es gestern Nachmittag zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende 35-jährige Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.
