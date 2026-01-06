PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Wildunfall bei Pfiffelbach

Pfiffelbach (ots)

Zwischen Pfiffelbach und Wersdorf kam es gestern Nachmittag zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende 35-jährige Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  06.01.2026 – 13:59

    LPI-J: Unfallflucht

    Apolda (ots) - Zwischen 18:30 und 20:00 Uhr wurde gestern in der August-Bebel-Straße in Apolda der linke Außenspiegel eines dort geparkten FORD Transit abgefahren. Der Unfallverursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

    mehr
  06.01.2026 – 07:01

    LPI-J: Glatteis führt zu Verkehrsunfall

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Blankenhain: Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B85 zwischen Blankenhain und Lengefeld. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem VW von Neckeroda kommend in Richtung Lengefeld. Er kam ca. einen Kilometer vor Blankenhain in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und prallte in der Folge in eine entgegenkommende 58-Jährige Mitsubishi-Fahrerin.

    mehr
  06.01.2026 – 07:00

    LPI-J: Medizinischer Notfall endet in Angriff auf Rettungskräfte

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Blankenhain: Rettungskräfte wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Blankenhain gerufen, da eine 26-Jährige einen Asthma Anfall haben sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden diese zunächst nicht in die Wohnung gelassen. Nachdem die Helfer dann in die Wohnung kamen, ließ die Frau sich auf den Boden fallen. Die Rettungskräfte wollten der Frau helfen, doch diese trat

    mehr
