LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
Zwischen 18:30 und 20:00 Uhr wurde gestern in der August-Bebel-Straße in Apolda der linke Außenspiegel eines dort geparkten FORD Transit abgefahren. Der Unfallverursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
