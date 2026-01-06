PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Zwischen 18:30 und 20:00 Uhr wurde gestern in der August-Bebel-Straße in Apolda der linke Außenspiegel eines dort geparkten FORD Transit abgefahren. Der Unfallverursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

